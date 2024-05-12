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Боксер Василий Ломаченко нокаутировал австралийца и стал чемпионом мира

Боксер Василий Ломаченко нокаутировал австралийца и стал чемпионом мира

Известный украинский боксер, уроженец Белгорода-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и вернул себе звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Поединок состоялся сегодня утром, 12 мая, в австралийском Перте на RAC Arena.

На протяжении боя украинец имел преимущество и нанес сопернику много точных ударов.

Все решилось в 11-м раунде: Ломаченко отправил Камбососа в нокдаун, но австралиец продолжил бой. Украинец зажал соперника в углу и заставил встать на колено. Рефери остановил поединок, а Ломаченко одержал победу над Камбососом досрочно.

Для украинского боксера это первый поединок с мая 2023 года, когда он проиграл американцу Дэвину Гейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

36-летний Василий Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях. Однако в октябре 2020 года он потерял свои пояса, проиграв бой Теофимо Лопесу, а в мае прошлого года он вновь попытался объединить пояса, но снова уступил.

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Также стоит напомнить, что Ломаченко известен не только своими спортивными достижениями, но религиозно-политическими скандалами: он является воцерковленным верующим УПЦ МП – церкви, которая несмотря на формальную независимость, подчиняется российской православной церкви и чьи представители оправдывают действия рф по вторжению в Украину.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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