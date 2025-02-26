Об этом говорится в аналитике ресурса Опендатабот.

Из 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не были оплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн. штрафов по состоянию на конец прошлого года.

Более 10% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировали на Днепропетровщине. Почти столько же — открыто в столице. Тройку лидеров закрывает Одесская область — 7,8%.

83% должников по штрафам ПДД в прошлом году — мужчины. В то же время доля нарушений среди женщин растет год от года.

За последний год во всех областях кроме Харьковской произошел прирост нарушений ПДД. На треть долгов стало больше в прошлом году, а по сравнению с периодом накануне полномасштабной — аж в 2,4 раза. Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины — на 81% и в Ивано-Франковской области — 60%.

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