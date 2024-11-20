Возможен мощный обстрел: что рекомендуют родителям одесских школьников

Об этом говорится на сайте дипломатической миссии, в разделе сообщений для для граждан США в Украине.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. По соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано спрятаться на месте», – говорится в заявлении.

Предупреждение США прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко:

«Напомним, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также «калибров» и баллистики. Для обстрелов у россии готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также корабли. Ранее это уже сообщали. Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги».

Руководитель образовательного депртамента Одесского горсовета Елена Буйневич призвала родителей школьников, которые сегодня возвратились к очному обучению, тщательно продумать путь от школы, до секции и домой.

«Определите, где на этом маршруте есть места, чтобы не быть на улице во время тревоги.

Особенно, если баллистика.

Определите каждое укрытие, своя школа, садик, чужая школа, любое другое.

Пройдите вместе. Посмотрите внимательно: максимально короткий путь с максимумом мест, куда можно зайти.

Держите руку на пульсе, когда завершаются уроки. Если день сокращенный — особенно. Чтобы не заигрались где-то. Чтобы знали, где рядом есть хоть немного безопаснее место, чем улица», — написала Буйневич в facebook.