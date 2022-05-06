Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги 8 и 9 мая

8 и 9 мая 2022 года повышается риск массированных обстрелов путинскими нацистами украинских городов, в частности, Одессы и Одесской области. В этой связи украинцев призывают не игнорировать в эти дни воздушную тревогу.

Такое обращение обнародовал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила комендантского часа»,

– сказано в сообщении.

Ранее о том, что до 9 мая враг снова может угрожать нам ракетами и делать это более интенсивно, одесситов предупреждал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.