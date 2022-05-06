Новости Одессы и Одесской области

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги 8 и 9 мая

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги 8 и 9 мая

8 и 9 мая 2022 года повышается риск массированных обстрелов путинскими нацистами украинских городов, в частности, Одессы и Одесской области.
В этой связи украинцев призывают не игнорировать в эти дни воздушную тревогу.

Такое обращение обнародовал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила комендантского часа»,

– сказано в сообщении.

Предупреждение СНБО

Ранее о том, что до 9 мая враг снова может угрожать нам ракетами и делать это более интенсивно, одесситов предупреждал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Вы также можете узнать: Война, день 72-й: что происходит на фронте?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить