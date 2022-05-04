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Одесситов предупреждают: до 9 мая возможны сильные ракетные атаки (видео)

Одесситов предупреждают: до 9 мая возможны сильные ракетные атаки (видео)

По состоянию на вечер среды, 4 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области спокойно. Весь день вражеских обстрелов не было. Хотя не стоит забывать о том, что наш регион находится в зоне риска: вероятность нанесения интенсивных ракетных ударов как со стороны оккупированного Крыма, так и с кораблей черноморского флота рф достаточно велика.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Также, рассказал спикер ОВА, враг постоянно пытается повысить интенсивность и активность проведения воздушной разведки, а наши силы противовоздушной обороны работают над усовершенствованием эффективности своей работы.

Братчук также напомнил о постоянно проводимой в Одесской области контрдиверсионной работе.

«Надо понимать и помнить, что до 9 мая враг снова может угрожать нам ракетами и делать это более интенсивно. Берегите себя и своих близких и действуйте по алгоритмам во время обстрелов и переходите в укрытия или вспомните правило двух стен. А также не забывайте о возможных провокациях именно до 9 мая»,

– говорит он.

При этом Братчук напоминает, что на фронтах у рашистов ничего не выходит – нет ни прорывов, ни «вгрызания» в нашу систему обороны, а это говорит о том, что Генштаб ВСУ и военно-политическое командование смогли создать активную оборону, которая наносит немалый ущерб врагу.

 

Доброго вечора, ми з Одеси!
Ворог намагається активізувати повітряну розвідку.
Ракетні удари з високою ймовірністю можуть наноситися, як з моря, так і з території тимчасово окупованого Криму.
Ризик провокацій може стати вищим ближче до 9-го травня.

Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 4 мая 2022 г.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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