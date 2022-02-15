Украинцам сообщают об остановке работы банкоматов «ПриватБанка» – правда ли это?

Сегодня, 15 февраля 2022 года, украинцы, в частности, жители Одессы начали получать SMS-рассылки с неизвестных номеров о том, что с сегодняшнего дня «ПриватБанк» якобы по техническим причинам временно прекращает работу своих банкоматов. В банке рассказали, стоит ли впадать в панику по этому поводу.

Как сообщил в комментарии изданию «Главком» спикер «ПриватБанка» Олег Серга, к подозрительным сообщениям, приходящим на номера украинцев с иностранных номеров, банк отношения не имеет. По его словам, эта рассылка является частью информационной атаки и не соответствуют действительности.

Также Олег Серга добавил, что у работников банка есть основания полагать, что рассылка SMS координируется из России и имеет цель подогревать панику внутри Украины.

«Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии»,

– отметил пресс-секретарь учреждения.

По словам Олега Серги, никаких оснований для паники пока нет: «ПриватБанк» продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, «ПриватБанк» начал оформлять цифровые карты для вакцинированных подростков.

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