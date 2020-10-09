Новости Одессы и Одесской области

Деньги с карты не снимешь: сервисы «ПриватБанка» не время станут недоступными

Деньги с карты не снимешь: сервисы «ПриватБанка» не время станут недоступными

В ночь с субботы на воскресенье «Приватбанк» на время приостановит работу своих сервисов.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщили в пресс-службе банка, с 00:30 до 7:30 воскресенья, 11 октября, будет обновляться процессинг банка. В этот период станут временно недоступны транзакции по карточкам, работа «Приват24» для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

«За ночь 100 специалистов банка не только перезагрузят процессинг, но и улучшат работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам. Готовимся, чтобы ваш шопинг во время сезонных распродаж был простым и быстрым», – пояснили в пресс-службе.

Фото: Mind.ua

У ніч із суботи на неділю (з 00:30 до 7:30 11 жовтня) ми оновлюватимемо процесинг банку.

У цей період тимчасово будуть…

Опубликовано ПриватБанк Пятница, 9 октября 2020 г.

1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Владимир Кириченко
Участник
Владимир Кириченко

“Как сообщили в пресс-службе банка, с 00:30 10 октября до 7:30 11 октября…” и “У ніч із суботи на неділю (з 00:30 до 7:30 11 жовтня)…”.
Так где же правда?

Голос за0Голос против  Ответить
4 часов назад
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить