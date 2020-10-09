Деньги с карты не снимешь: сервисы «ПриватБанка» не время станут недоступными

В ночь с субботы на воскресенье «Приватбанк» на время приостановит работу своих сервисов.

Как сообщили в пресс-службе банка, с 00:30 до 7:30 воскресенья, 11 октября, будет обновляться процессинг банка. В этот период станут временно недоступны транзакции по карточкам, работа «Приват24» для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

«За ночь 100 специалистов банка не только перезагрузят процессинг, но и улучшат работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам. Готовимся, чтобы ваш шопинг во время сезонных распродаж был простым и быстрым», – пояснили в пресс-службе.

Фото: Mind.ua