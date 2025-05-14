Всего в первом полуфинале выступили представители 15 из 37 стран, участвующих в «Евровидении-2025». Они разыграли 10 путевок в финал.

В отличие от финала «Евровидения», где голоса национальных жюри учитываются в равной мере со зрительским голосованием, в полуфиналах победителей определяют только телезрители.

Украинцы выступали под номер 5 и исполнили фолк-рок-композицию «Bird of pray». Как утверждают сами украинские артисты, ее лейтмотив – это птичка, символ реинкарнации и свободы.

В финал «Евровидения», который состоится 17 мая, автоматически попадают победитель предыдущего конкурса (на этот раз Швейцария) и пять стран «большой пятерки» — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Оставшиеся десять путевок в финал будут разыграны в четверг, 15 мая.

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