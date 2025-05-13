Этим вечером представители 15 стран-участников песенного конкурса будут состязаться за право попасть в финал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Где можно посмотреть первый полуфинал «Евровидения 2025»

Официальная онлайн-трансляция «Евровидения 2025» будет доступна сразу на нескольких платформах. Зрители из Украины могут бесплатно посмотреть первый полуфинал:

на официальных сайтах Суспільне Культура и Евровидение Украина;

на YouTube-канале Евровидения Украина;

в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;

на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;

на Facebook-страницах Общественного вещателя и Евровидения Украина;

а также в формате аудиотрансляции на Радио Проминь.

Телеканал Суспільне Культура доступен для просмотра и в приложении «Дія». Если Вам удобно смотреть «Евровидение 2025» онлайн со смартфона, достаточно открыть «Дію», перейти в раздел ТВ и выбрать трансляцию Суспільне Культура в прямом эфире. Это современный и удобный способ оставаться на связи с самым громким музыкальным событием года.

Если вы не успеете посмотреть эфир вживую, полное видео трансляции первого полуфинала «Евровидения 2025» будет доступно на YouTube-каналах Eurovision Song Contest и Евровидение Украина сразу после завершения шоу.

Кто выступит в первом полуфинале «Евровидения 2025»

Украинская группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5. Артисты представят песню Bird of Pray, которая уже успела получить одобрительные отзывы от европейских фанатов конкурса.

Костюмы для выступления создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, работавший с Джамалой, Tvorchi, Тиной Кароль, а также звездами мировой сцены Бейонсе и Сабриной Карпентер.

В первом полуфинале Евровидения также выступят представителди Польши, Швеции, Исландии, Португалии, Норвегии, Бельгии, Италии и другие. Именно в этот вечер определятся десять финалистов.

Как голосовать на «Евровидении 2025»

Зрители из Украины могут голосовать только в том полуфинале, где выступает Украина, то есть сегодня, 13 мая. Проголосовать можно:

на сайте esc.vote;

отправив SMS на номер 7576, указав номер исполнителя (от 01 до 15).

Один человек может отдать до 20 голосов, но за представителя Украины голосовать нельзя. Зрители из других стран мира, не участвующие в конкурсе, могут голосовать в течение 24 часов до эфира.

Второй полуфинал «Евровидения 2025» состоится 15 мая, а грандфинал – 17 мая.