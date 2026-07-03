Ключевые моменты:

Приказ об эвакуации архивов из городов Крыма нужно выполнить до 3 июля включительно.

Местные чиновники, имеющие доступ к казенному бензину, начали массово «болеть», брать отпуска и уезжать в Краснодарский край.

В Новороссийске бензин на АЗС выдают только по картам, а для «бензиновых туристов» из Крыма вводят запреты на продажу топлива в тару.

Оккупанты эвакуируют архивы из Крыма

По информации партизанского движения «АТЕШ», спешная эвакуация документов в Керчи и Феодосии 3 июля — это реакция на критическое положение российской логистики.

Партизаны напоминают: ранее, когда коллаборанты переводили штабы на круглосуточный режим, по военным объектам Крыма прилетали мощнейшие удары. Сейчас предатели на полуострове прекрасно понимают, что российская ПВО их не защитит, поэтому спасают технику и архивы.

Ситуация усугубляется тем, что верхушка администраций пытается спастись самостоятельно. Используя служебное положение и запасы топлива, крымские чиновники оформляют фиктивные больничные и бегут в сторону России.

Удары по логистике Крыма и дефицит бензина в Новороссийске

Как сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на Муниципальный центр управления Новороссийска, в городе фактически закончилось свободное горючее. Заправиться сейчас можно исключительно по специальным топливным картам.

Власти Краснодарского края даже планируют официально запретить продажу бензина в канистры, чтобы остановить крымчан, массово вывозящих дефицитное топливо на полуостров.

Этот кризис — прямое следствие системных ударов Украины по российским НПЗ и путям снабжения. По данным издания The Economist, масштабная операция по изоляции Крыма, которая разрабатывалась с начала 2025 года, перешла в активную фазу. Результаты впечатляют:

За последние три месяца Силы обороны Украины уничтожили более 70 российских систем ПВО.

Военный грузопоток по стратегической трассе Мариуполь — Крым сократился на 71%.

Тем не менее, эксперты отмечают, что полуостров пока не изолирован полностью. По оценкам украинской разведки, у группировки РФ еще остаются запасы топлива на несколько недель.

При этом заявленный Владимиром Зеленским 40-дневный срок имеет сильный политический подтекст — Киев максимально поднимает ставки и усиливает давление на Кремль перед августовским раундом международных переговоров.

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