Ключевые моменты:
- Приказ об эвакуации архивов из городов Крыма нужно выполнить до 3 июля включительно.
- Местные чиновники, имеющие доступ к казенному бензину, начали массово «болеть», брать отпуска и уезжать в Краснодарский край.
- В Новороссийске бензин на АЗС выдают только по картам, а для «бензиновых туристов» из Крыма вводят запреты на продажу топлива в тару.
Оккупанты эвакуируют архивы из Крыма
По информации партизанского движения «АТЕШ», спешная эвакуация документов в Керчи и Феодосии 3 июля — это реакция на критическое положение российской логистики.
Партизаны напоминают: ранее, когда коллаборанты переводили штабы на круглосуточный режим, по военным объектам Крыма прилетали мощнейшие удары. Сейчас предатели на полуострове прекрасно понимают, что российская ПВО их не защитит, поэтому спасают технику и архивы.
Ситуация усугубляется тем, что верхушка администраций пытается спастись самостоятельно. Используя служебное положение и запасы топлива, крымские чиновники оформляют фиктивные больничные и бегут в сторону России.
Удары по логистике Крыма и дефицит бензина в Новороссийске
Как сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на Муниципальный центр управления Новороссийска, в городе фактически закончилось свободное горючее. Заправиться сейчас можно исключительно по специальным топливным картам.
Власти Краснодарского края даже планируют официально запретить продажу бензина в канистры, чтобы остановить крымчан, массово вывозящих дефицитное топливо на полуостров.
Этот кризис — прямое следствие системных ударов Украины по российским НПЗ и путям снабжения. По данным издания The Economist, масштабная операция по изоляции Крыма, которая разрабатывалась с начала 2025 года, перешла в активную фазу. Результаты впечатляют:
- За последние три месяца Силы обороны Украины уничтожили более 70 российских систем ПВО.
- Военный грузопоток по стратегической трассе Мариуполь — Крым сократился на 71%.
Тем не менее, эксперты отмечают, что полуостров пока не изолирован полностью. По оценкам украинской разведки, у группировки РФ еще остаются запасы топлива на несколько недель.
При этом заявленный Владимиром Зеленским 40-дневный срок имеет сильный политический подтекст — Киев максимально поднимает ставки и усиливает давление на Кремль перед августовским раундом международных переговоров.
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