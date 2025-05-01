Об этом шла речь на инвестиционной конференции в Варшаве, состоявшейся 24 апреля, сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.
По информации Минразвития, в мероприятии приняли участие представители международных финансовых учреждений, ведущих портовых операторов, инвесторов и чиновников.
Украинская делегация представила стратегический концессионный проект. Речь идет о передаче в долгосрочную аренду контейнерного и универсального терминалов Черноморска на 40 лет.
Оба объекта могут вмещать до 760 тыс. контейнеров и принимать более 5 млн тонн грузов в год. Уже готова тендерная документация с прописанными условиями, структурой рисков и гарантиями со стороны государства.
По теме: Польский чиновник захотел купить Одесский порт
«Порт Черноморск – это яркий пример того, как международный бизнес может присоединиться к созданию новой инфраструктуры на основе прозрачности, эффективности и коммерческой целесообразности», – заявила первая замминистра развития громад и территорий Алена Шкрум.
Тендер среди заинтересованных инвесторов запланирован на второй квартал, а подписание концессионного контракта – на четвертый квартал 2025 года.
Читайте также:
- В Одесской области задержали судно из российского теневого флота, которое вывозило украинское зерно;
- Порт Рени снова оказался на обочине транспортных потоков;
- Из портов Одесской области начали ходить паромы в Грузию.