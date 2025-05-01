Об этом шла речь на инвестиционной конференции в Варшаве, состоявшейся 24 апреля, сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

По информации Минразвития, в мероприятии приняли участие представители международных финансовых учреждений, ведущих портовых операторов, инвесторов и чиновников.

Украинская делегация представила стратегический концессионный проект. Речь идет о передаче в долгосрочную аренду контейнерного и универсального терминалов Черноморска на 40 лет.

Оба объекта могут вмещать до 760 тыс. контейнеров и принимать более 5 млн тонн грузов в год. Уже готова тендерная документация с прописанными условиями, структурой рисков и гарантиями со стороны государства.

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«Порт Черноморск – это яркий пример того, как международный бизнес может присоединиться к созданию новой инфраструктуры на основе прозрачности, эффективности и коммерческой целесообразности», – заявила первая замминистра развития громад и территорий Алена Шкрум.

Тендер среди заинтересованных инвесторов запланирован на второй квартал, а подписание концессионного контракта – на четвертый квартал 2025 года.

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