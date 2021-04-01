Украина получит дополнительные дозы вакцины Pfizer

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит почти миллион дополнительных доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, до конца июня ожидается 947,7 тысяч доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Соответствующее подтверждение уже получено от инициативы COVAX.

Заказ на закупку этой партии вакцины будет оформлен после того, как Pfizer выполнит все необходимые для этого шаги, отметили в COVAX. Представители инициативы добавляют, что с момента получения заказа до самой поставки поставщику может понадобиться до двух месяцев.

Еще 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech в рамках этой же инициативы Украина получит уже в ближайшие недели.

Напомним, на сегодняшний день Одесская область выбилась в лидеры по количеству смертей от коронавируса, при этом мест в больницах не хватает.

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