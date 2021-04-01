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Вакцинация от коронавируса: где сделать прививку в Одесской области (адреса)

Вакцинация от коронавируса: где сделать прививку в Одесской области (адреса)

В Одесской области начали работать стационарные пункты вакцинации против коронавируса. В Одессе открылось 11 пунктов, а в области — 15, они находятся в Центрах первичной медико-санитарной помощи.

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В первую очередь в стационарных пунктах делают прививки от коронавируса всем мед­работникам, в том числе семейным врачам, работникам системы общественного здоровья, а также соцработникам и людям старше 80 лет.Также в лист ожидания на вакцинацию в стационарных пунктах могут записаться все желающие через:

  • портал или приложение «Дія»;
  • своего семейного врача;
  • контакт-центр Министерства здравоохранения: 0 (800) 60-20-19.

Перед вакцинацией при себе необходимо иметь паспорт и справку с идентификационным кодом. Также у пациента должна быть подписана декларация с семейным врачом, в случае отсутствия ее можно подписать непосредственно перед вакцинацией.

Пункты вакцинации от коронавируса в Одессе

  • ЦПМСП №2 — пер. Обсерваторный, 8; тел. (048) 722-47-91.
  • ЦПМСП №3 — Фонтанская дорога, 30/32; тел. (048) 700-06-73.
  • ЦПМСП №4 — улица Левитана, 62; тел. (048) 705-87-19, (048) 705-87-20.
  • ЦПМСП №5 — улица Семена Палия, 83/1; тел. (048) 788-79-25.
  • ЦПМСП №7 — улица Атамана Чепиги, 54; тел. (048) 793-53-10.
  • ЦПМСП №10 — улица Житомирская, 2; тел. (048) 740-71-43.
  • ЦПМСП №12 — улица Пастера, 56; тел. (048) 705-38-66, (048) 705-34-27.
  • ЦПМСП №14 — улица Торговая, 29/31; тел. (048) 726-55-10.
  • ЦПМСП №16 — улица Ивана и Юрия Лип, 1; тел. (048) 740-73-55/60.
  • ЦПМСП №18 — улица Героев обороны Одессы, 52; тел. (048) 755-03-58.
  • ЦПМСП №28 — пр-т Добровольского, 159; тел. (048) 758-08-50.

 Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе записаться на прививку от COVID вне очереди, и кому не стоит торопиться.

Пункты вакцинации от коронавируса в Одесской области

  • Измаильский ЦПМСП — г. Измаил, проспект Суворова, 69; тел.: (067) 298-40-60.
  • Подольский ЦПМСП — г. Подольск, проспект Победы, 23; тел.: (04262) 3-02-21.
  • Березовский ЦПМСП — г. Березовка, улица Больничная, 6; тел.: (04856) 2-12-96.
  • Болградский ЦПМСП — г. Болград, улица Инзовская, 164; тел.: (04846)4-29-10.
  • Белгород-Днестровский ЦПМСП — г. Белгород-Днестровский, улица Николаевская, 55а; тел.: (098) 40-90-135.
  • Великомихайловский ЦПМСП — пгт Великая Михайловка, улица Центральная, 248; тел.: (04859) 4-05-91.
  • Ивановский районный ЦПМСП — пгт Ивановка, улица Центральная, 121; тел.: (04854) 3-15-75.
  • Захарьевский районный ЦПМСП — пгт Захарьевка, улица Центральная, 40; тел.: (04860) 9-11-30.
  • Кодымский районный ЦПМСП — г. Кодыма, улица Кривенцова, 1; тел.: (04867) 2-10-77.
  • Лиманский районный ЦПМСП — пгт Доброслав, улица Грубника, 27; тел.: (04855) 9-18-78.
  • Любашевский районный ЦПМСП — пгт Любашевка, улица Софиевская, 47; тел.: (04864) 2-26-10.
  • Овидиопольский ЦПМСП — пгт Овидиополь, улица Вертилецкого, 24; тел.: (04851) 3-11-03.
  • Авангардовская амбулатория общей практики — семейной медицины — пгт Авангард, улица Фруктовая, 7; тел.: (067) 569-43-46.
  • Савранский ЦПМСП — пгт Саврань, улица Соборная, 15; тел.: (04865) 3-18-20.
  • Ширяевский районный ЦПМСП — пгт Ширяево, улица Грушевского, 94; тел.: (04858) 2-21-64.

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