Украина и Румыния развязали многолетний «дунайский» спор

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Министр подчеркнул, что Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств касательно Конвенции Эспо:

«Мы проделали «домашнюю работу» и преодолели долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права».

К слову, этот спор касался обязательств Украины по Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте. На полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве Киеву и Бухаресту удалось окончательно договориться. В частности, разработана программа мониторинга биоразнообразия и миграции аистов в дельте Дуная.

Канал Дунай — Чёрное море — судоходный канал, связывающий Чёрное море с судоходной частью русла Дуная. Канал отходит от русла Дуная в зоне старого порта Чернаводэ (299,3 км Дуная) и следует по плато Добруджа, через населённые пункты Меджидия и Басараби, ставшими внутренними портами, к морскому порту Констанца-Юг. Украина в 2004 году запустила в экспериментальном режиме плавание по каналу «Дунай – Черное море». С тех пор почти 20 лет продолжался межгосударственный спор.

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Глава Минприроды назвал это решение историческим. Он поблагодарил своих иностранных коллег.

«Благодарю министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирчу Фечет за поддержку этого исторического решения и министерцы окружающей среды Молдавии Иорданке Иорданов за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании Совещания Сторон Конвенции», – написал Стрелец.

Двусторонним соглашением создана совместная комиссия Румыния-Украина, которая будет управлять всеми процедурами оценки трансграничного воздействия.