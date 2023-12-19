Україна та Румунія розв’язали багаторічну “дунайську” суперечку

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Міністр наголосив, що Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов’язань щодо Конвенції Еспо:

“Ми зробили “домашню роботу” і подолали довгий шлях щодо приведення у відповідність до проекту вимог Конвенції. Адже Україні не байдужі добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права”.

До речі, ця суперечка стосувалася зобов’язань України щодо Конвенції щодо оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. На полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо в Женеві Києву та Бухаресту вдалося остаточно домовитися. Зокрема, розроблено програму моніторингу біорізноманіття та міграції лелек у дельті Дунаю.

Канал Дунай – Чорне море – судноплавний канал, що пов’язує Чорне море з судноплавною частиною русла Дунаю. Канал відходить від русла Дунаю в зоні старого порту Чернаваде (299,3 км Дунаю) і йде по плато Добруджа, через населені пункти Меджидія і Басарабі, що стали внутрішніми портами, до морського порту Констанца-Юг. Україна у 2004 році запустила в експериментальному режимі плавання каналом “Дунай – Чорне море”. З того часу майже 20 років тривала міждержавна суперечка.

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Глава Мінприроди назвав це рішення історичним. Він подякував своїм іноземним колегам.

“Дякую міністру навколишнього середовища, водних та лісових ресурсів Румунії Мірчу Фечет за підтримку цього історичного рішення та міністерці навколишнього середовища Молдови Йорданці Йорданів за професійне та дипломатичне головування на засіданні Наради Сторін Конвенції”, – написав Стрілець.

Двосторонньою угодою створено спільну комісію Румунія-Україна, яка керуватиме всіма процедурами оцінки транскордонного впливу.