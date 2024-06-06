Загрози для існування Одеської кіностудії немає: роз’яснення

Там вказали на неточності, допущені в новині щодо діяльності Одеської Кіностудії на основі висновку Південного офісу Державної аудиторської служби України.

“Зазначена сума в 400 млн грн є повністю маніпулятивною. Цю цифру взято з описової частини аудиторського висновку, де складено математичним шляхом усі цифри, що є не більше ніж економічним припущенням спеціалістів, які проводили аудит, та не мають відношення до безпосередньої перевірки, результати якої викладено в акті ревізії. Крім того, описова частина, яка підкреслила окремі види діяльності, не має прямого впливу на Одеську Кіностудію.

Звертаємо увагу, що важливими є фактичні порушення, а не описова частина. Згідно з актом ревізії, де відображено актуальний стан, перевірялося два порушення на загальну суму близько 1 млн грн і ці порушення були усунуті на час проведення перевірки. Акт ревізії додається до висновку аудиту”, – йдеться в заяві Одеської кіностудії.

У компанії зазначили, що на сьогоднішній день Одеська кіностудія не має заборгованості із заробітної плати та сплати податків і є активним учасником кінематографічного процесу. З початку повномасштабного вторгнення завершено знімальний процес трьох картин. Наразі триває робота над повнометражним художнім фільмом «Режисер». YouTube-канал кіностудії налічує понад 1,7 млн підписників і приносить кіностудії значний дохід”.