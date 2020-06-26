Угроза наводнения: какие территории попали в зону риска в Одесской области

На Одесскую область надвигается «большая вода» – по реке Днестр проходит дождевой паводок из Карпат.
Уже сегодня, 26 июня, он может пройти около села Маяки, уровень воды поднимется на 0,2 — 0,5 метров. Из этого вода может выйти в пойму, затопить автодорогу международного значения Одесса — Рени, огороды и хозяйственные объекты в селе Яськи и городе Беляевка.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Ранее сообщалось, что 26 июня будет закрыта для транспорта часть трассы Одесса — Рени.
Ранее об угрозе наводнения заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. По его словам, в зоне риска — Беляевский и Белгород-Днестровский районы, Маякская и Яськовская объединенные территориальные общины.