Новости Одессы и Одесской области

Угроза наводнения: какие территории попали в зону риска в Одесской области

Угроза наводнения: какие территории попали в зону риска в Одесской области

На Одесскую область надвигается «большая вода» – по реке Днестр проходит дождевой паводок из Карпат.

Уже сегодня, 26 июня, он может пройти около села Маяки, уровень воды поднимется на 0,2 — 0,5 метров. Из этого вода может выйти в пойму, затопить автодорогу международного значения Одесса — Рени, огороды и хозяйственные объекты в селе Яськи и городе Беляевка.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось, что 26 июня будет закрыта для транспорта часть трассы Одесса — Рени.

Ранее об угрозе наводнения заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. По его словам, в зоне риска — Беляевский и Белгород-Днестровский районы, Маякская и Яськовская объединенные территориальные общины.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить