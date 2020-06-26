Угроза наводнения: какие территории попали в зону риска в Одесской области

На Одесскую область надвигается «большая вода» – по реке Днестр проходит дождевой паводок из Карпат.

Уже сегодня, 26 июня, он может пройти около села Маяки, уровень воды поднимется на 0,2 — 0,5 метров. Из этого вода может выйти в пойму, затопить автодорогу международного значения Одесса — Рени, огороды и хозяйственные объекты в селе Яськи и городе Беляевка.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось, что 26 июня будет закрыта для транспорта часть трассы Одесса — Рени.

Ранее об угрозе наводнения заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. По его словам, в зоне риска — Беляевский и Белгород-Днестровский районы, Маякская и Яськовская объединенные территориальные общины.

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