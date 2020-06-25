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Угроза наводнения: полиция перекроет часть трассы Одесса — Рени

Угроза наводнения: полиция перекроет часть трассы Одесса — Рени

С 8:00 пятницы, 25 июня, в Одесской области перекроют часть дороги международного значения Одесса — Рени.

Это связано с угрозой паводка на реке Днестр, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Дорогу перекроют между мостами Маяки и Паланка, между 48 и 54 километрами.

Также полиция не рекомендует отдыхать на берегу Днестра в опасном районе.

Напомним, паводковые воды движутся по Днестру из за наводнения в Карпатском регионе.

Ранее об угрозе наводнения заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. По его словам, в зоне риска — Беляевский и Белгород-Днестровский районы, Маякская и Яськовская объединенные территориальные общины.

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