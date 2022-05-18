Удар ракетой и невозможность высадки десанта: итоги 18 мая в Одесской области (видео)

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко подвел итоги сегодняшнего дня, 18 мая 2022 года в регионе. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

Глава ОВА напомнил, что сегодня утром враг нанес по области удар одной ракетой. К счастью, этот удар не привел к существенным разрушениям и человеческим жертвам.

Еще одно приятное известие: из-за штормовой погоды оккупанты не могут проводить активные действия в Черном море, а это значит, что высадки вражеского десанта в ближайшее время можно не опасаться.

Но в то же время угроза нанесения ракетных ударов по-прежнему остается высокой. Марченко призывает жителей Одессы и области не терять бдительности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В свою очередь спикер ОВА Сергей Братчук напоминает, что сейчас рашисты используют ракеты годов выпуска от 1958 до 1990-х годов прошлого века, которые не отличаются высокой точностью и теоретически могут «прилететь» куда угодно.

Кроме того, Марченко напомнил, что сегодня – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 1944 году советская власть совершила массовую депортацию коренного населения Крыма с их земли.

«Это было сознательное преступление против народа и против человечности как таковой. Сегодня оккупанты снова хотят отобрать у нас наш дом. Но мы бьемся и день за днем оттесняем их за пределы границы. Мы будем это делать до тех пор пока ни одного российского оккупанта не останется на нашей земле»,

– сказал Марченко.