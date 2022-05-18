Обстрел Одесской области 18 мая: куда попала ракета? (видео)

В результате последнего ракетного обстрела Одесской области 18 мая обошлось без жертв и разрушений. Ракета упала в поле.

Видео с места падения ракеты опубликовал телеграм-канал «Суспільне. Одеса».

На записи видно, что воронка в этот раз не очень глубокая, а обломки ракеты разбросаны на большой площади по полю.

Глава местной территориальной громады Людмила Прокопечко сообщила, что, судя по небольшому размеру воронки, скорее всего ракета была сбита системой противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что на рассвете, в среду, 18 мая 2022 года, рашисты нанесли очередной ракетный удар по территории Одесской области.

По информации Оперативного командования «Юг», угроза нанесения ракетных ударов по региону остается очень высокой.

Как сообщала «Одесская жизнь», 16 мая 2022 года рашисты в очередной раз запустили ракеты по Одесской области. В результате была разрушена база отдыха и окрестные жилые дома. Есть пострадавшие, в том числе маленький ребенок.

В тот же день агрессор попытался второй раз обстрелять Одесский регион ракетами. Но вторая ракета была сбита силами ПВО.

Фото иллюстративное, видео — «Суспільне. Одеса»