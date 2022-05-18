Утром 18 мая Одесскую область в очередной раз обстреляли ракетами

Сегодня на рассвете, в среду, 18 мая 2022 года, рашисты нанесли очередной ракетный удар по территории Одесской области.

По данным Оперативного командования (ОК) «Юг», удар был нанесен с акватории Черного моря.

«Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона»,

– говорится в сообщении ОК.

По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа – она документирует последствия удара.

Произошедшее квалифицируется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время идет процесс сбора доказательств преступления рф для суда, добавили в Оперативном командовании.

Отметим, что, по информации Одесской областной военной администрации, угроза нанесения ракетных ударов по региону остается очень высокой.

Как сообщала «Одесская жизнь», 16 мая 2022 года рашисты в очередной раз запустили ракеты по Одесской области. В результате была разрушена база отдыха и окрестные жилые дома. Есть пострадавшие, в том числе маленький ребенок.

В тот же день агрессор попытался второй раз обстрелять Одесский регион ракетами. Но вторая ракета была сбита силами ПВО.

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