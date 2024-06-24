Ракета попала в склад: что известно об ударе по Одессе 24 июня

Хронологию атаки читайте здесь.

Как сообщили в Воздушном командовании «Юг», благодаря работе ПВО, одна из ракет не достигла цели.

«К сожалению есть попадания по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждения получили складское помещение. На месте попадания произошел пожар, который ликвидируют пожарные», — сообщили военные.

Горели складские помещения на площади 3000 кв.м. К тушению привлекалось более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС.

В то же время. российские СМИ утверждают, что прилет был по «складу ракетного вооружения западного производства». Заявляется также, что «под удар попали до 10 иностранных специалистов».

Сейчас известно о трех пострадавших: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Их состояние — средней степени тяжести. Они находятся в городской больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.

Местные жители в комментариях к сообщениям в городских телеграм-каналах указывают, что удар был по складам гипермаркета «Таврия-В», расположенных в районе бывшего завода «Краян». Повреждены складские помещения торговой сети, а также жилые дома и автомобили, которые находились рядом.

Фото разрушений публикует областная полиция прокуратура:

Городские власти сообщили о работе перативного штаба по ликвидации последствий утренней атаки. Он развернут в Хаджибейском районе по адресу: ул. Шота Руставели, 9 и будет работать до 19:00.

Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: