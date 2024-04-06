Россияне ударили баллистикой по Одесскому району: каковы последствия

Об этом говорится в официальном сообщении Сил обороны юга Украины.

Ракетный удар пришелся по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование и административное здание.

Погиб гражданский сотрудник.

Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты, добавили военные.

Жителей Одессы и области в очередной раз настоятельно призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при предупреждении об опасности немедленно переходить в укрытия.

Напомним, сегодня после 13:00 южную часть Одессы сотрясли мощные взрывы. Сообщалось о пуске с территории временно оккупированного Крыма баллистической ракеты в сторону Одессы-Черноморска.

Позже военные сообщили, что над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады были уничтожены два российских разведывательных беспилотника «Орлан-10».

Вечером 5 апреля россияне выпустили из акватории Черного моря в сторону Одессы ракету воздушного базирования. Силы обороны успешно ее сбили, но обломки ракеты и взрывная волна разбили окна в прибрежных зданиях.