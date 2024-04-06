Новости Одессы и Одесской области

Россияне ударили баллистикой по Одесскому району: каковы последствия

Россияне ударили баллистикой по Одесскому району: каковы последствия

Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. И сегодня, в субботу, 6 апреля, направил ракету, предположительно «Искандер-М», по Одесскому району.

Об этом говорится в официальном сообщении Сил обороны юга Украины.

Ракетный удар пришелся по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование и административное здание.

Погиб гражданский сотрудник.

Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты, добавили военные.

Жителей Одессы и области в очередной раз настоятельно призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при предупреждении об опасности немедленно переходить в укрытия.

Напомним, сегодня после 13:00 южную часть Одессы сотрясли мощные взрывы. Сообщалось о пуске с территории временно оккупированного Крыма баллистической ракеты в сторону Одессы-Черноморска.

Позже военные сообщили, что над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады были уничтожены два российских разведывательных беспилотника «Орлан-10».

Вечером 5 апреля россияне выпустили из акватории Черного моря в сторону Одессы ракету воздушного базирования. Силы обороны успешно ее сбили, но обломки ракеты и взрывная волна разбили окна в прибрежных зданиях.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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