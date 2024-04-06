Новости Одессы и Одесской области

В Одессе раздался сильный взрыв под вой сирен: очередной удар баллистикой

В Одессе раздался сильный взрыв под вой сирен: очередной удар баллистикой

6 апреля 2024 года российские агрессоры уже второй раз атаковали город, судя по всему, баллистической ракетой. Еще не успели смолкнуть сирены сигнала воздушной тревоги, как город сотряс сильный взрыв. Сообщают также о возникшем пожаре.

Тревогу объявили в 21:36, и уже через 4 минуты рашисты нанесли свой очередной удар. Информации о том, куда попала ракета, пока не поступало. Также не сообщалось о последствиях: разрушениях и пострадавших.

Но местные телеграм-каналы уже сообщают о пожаре в городе, возникшем после ракетного удара. 

Была применена, предварительно, баллистическая ракета комплекса «Искандер-М» из Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что сегодня это уже второй ракетный обстрел Одессы. Во время первого ракета попала в объект коммунального хозяйства в Одесском районе и убила человека. 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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