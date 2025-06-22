Ключевые моменты:
- Ночью враг атаковал ударными дронами атаковал юг Одесского региона;
- На местах прилетов начались пожары;
- Пострадавших, к счастью, нет.
По официальной информации спасателей, этой ночью враг атаковал юг Одесского региона ударными дронами.
На месте попаданий вспыхнули пожары, в частности горели здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, а также расположенный рядом жилой дом.
Пострадавших нет.
Ранее в одесской мэрии сообщили, что в результате очередной атаки на Одессу ночью 20 июня разной степени повреждения получили более 50 домов. Выбито более 300 окон.
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