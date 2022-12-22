Три учителя из Одесской области стали лучшими в стране: среди них известный музыкант

В 2022 году три педагога из Одесской области стали победителями конкурса «Учитель года». Это рекордное количество победителей из одного региона в этом году.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

«Наши педагоги еще раз продемонстрировали высокий уровень профессионализма, креативности и педагогического мастерства, несмотря на сложные обстоятельства, ведь дистанционная форма конкурса совпала с экстренными отключениями света», — сказал заместитель Начальника Одесской ОВА Игорь Ткачук.

В этом году у Одесской области сразу три победителя: в номинации «Правоведение» учителем года стал Вячеслав Майорский, учитель истории Черноморского экономико-правового лицея №1; в номинации «Искусство» – учитель музыкального искусства Одесского лицея №9 Максим Трубников; в номинации «Информатика» награду получила учительница информатики опорного учебного заведения «Болградский лицей» Ольга Пашкевич.

«Искренне поздравляю победителей, горжусь и очень ценю работу всех наших учителей в это сложное для нас время. Это чрезвычайно важно, что мы продолжаем делать свое дело, каждый на своем месте и с верой в нашу Победу!» – сказал директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Отметим, что Максим Трубников кроме того, что учит детей музыке, еще и является фронтмэном известной одесской группы «Друже Музико».

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что президент присвоил почетные звания двум педагогам и работнику культуры из Одесской области.

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