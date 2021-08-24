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Екатерининская у Привоза: пал последний цветочный «бастион»

Екатерининская у Привоза: пал последний цветочный «бастион»

Участок улицы Екатерининской напротив Привоза уже полностью «освобожден» от ларьков: здесь демонтировали последний цветочный «бастион».

Последняя оставшаяся конструкция на сегодняшний день представляет из себя груду строительного мусора.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», цветы у Привоза можно купить теперь у ТЦ «Остров» и у входа в молочный корпус.

Освободившееся от ларьков (кстати, там торговали не только цветами) место по Екатерининской на участке от Пантелеймоновской до Новощепного ряда приводят в порядок: там укладывают новую плитку и проводят другие работы по преобразованию этого «кипучего» места.

Напомним, что транспорт по Екатерининской (в том числе и маршрутки) следует в обычном активном режиме.

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Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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