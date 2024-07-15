Убитый пограничником в Одесской области оказался военным: начато расследование

В ведомстве открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь границу.

«Предварительная квалификация правонарушения: превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины)», — говорится в сообщении ГБР.

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По оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Молдову. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали.

«Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего», — сообщили в ведомстве.

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко, комментируя инцидент на границе, отметил, что «информация о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности».

По данным одесских пабликов, 39-летний погибший и еще трое военнослужащих сбежали с учебного полигона в Подольске и хотели пересечь границу. Застреленный военнослужащий был мобилизован месяц назад.