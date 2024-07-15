Убитый пограничником в Одесской области оказался военным: начато расследование

Убитый пограничником в Одесской области оказался военным: начато расследование

Госбюро расследований подтверждает дезертирство четырех военных, которых пограничники поймали на украино-молдавской границе в Одесской области, а один из них был застрелен.

В ведомстве открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь границу.

«Предварительная квалификация правонарушения: превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины)», — говорится в сообщении ГБР.

По теме: Одесская область: пограничники стали стрелять по уклонистам

По оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Молдову. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали.

«Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего», — сообщили в ведомстве.

пограничник застрелил военного

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, спикер ГПСУ  Андрей Демченко, комментируя инцидент на границе, отметил, что «информация о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности».

По данным одесских пабликов, 39-летний погибший и еще трое военнослужащих сбежали с учебного полигона в Подольске и хотели пересечь границу. Застреленный военнослужащий был мобилизован месяц назад.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua