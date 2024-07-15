Убитий прикордонником в Одеській області виявився військовим: розпочато розслідування

У відомстві відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути кордон.

“Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України)”, – ідеться в повідомленні ДБР.

За оперативними даними, 14 липня 2024 року в Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагалися пішки перейти до Молдови. Для того щоб під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх і затримали.

“Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись утекти. У відповідь той застосував табельну зброю і застрелив нападника”, – повідомили у відомстві.

Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи інцидент на кордоні, зазначив, що “інформація про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін утікачу, не відповідає дійсності”.

За даними одеських пабліків, 39-річний загиблий і ще троє військовослужбовців втекли з навчального полігону в Подольську і хотіли перетнути кордон. Застрелений військовослужбовець був мобілізований місяць тому.