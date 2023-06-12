Новини Одеси та Одеської області

Прибирати та чіпати сміття на одеському узбережжі небезпечно – військові (відео)

Прибирати та чіпати сміття на одеському узбережжі небезпечно – військові (відео)

Після того, як на одеське узбережжя почало виносити сміття з Херсонщини, з’явилося багато охочих його прибрати. Але військові забороняють це робити через високу мінну небезпеку.

У купах сміття, серед залишків побутових предметів і різних конструкцій можуть бути небезпечні предмети, які знесло потоком води з позицій і польових складів БК, які займали росіяни, – розказує керівниця пресцентру Сил оборони й охорони ОК “Південь” Наталія Гуменюк, повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.

Тому самотужки організовувати збір сміття, яке принесло до берега, заборонено. Необхідно звертатися до фахівців – піротехніків, вибухотехніків. Після того як вони обстежать місцевість і зроблять висновок, що там безпечно, лише тоді можна розпочинати прибирання узбережжя.

Наталія Гуменюк наголошує, що небезпеку несуть не тільки якірні міни, які одесити вже навчилися відрізняти. Це можуть бути міни-пелюстки – підступні й небезпечні. Вони малопомітні, але підриваються при маленькому дотику.

Читайте також:

 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати