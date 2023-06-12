Прибирати та чіпати сміття на одеському узбережжі небезпечно – військові (відео)

Після того, як на одеське узбережжя почало виносити сміття з Херсонщини, з’явилося багато охочих його прибрати. Але військові забороняють це робити через високу мінну небезпеку.

У купах сміття, серед залишків побутових предметів і різних конструкцій можуть бути небезпечні предмети, які знесло потоком води з позицій і польових складів БК, які займали росіяни, – розказує керівниця пресцентру Сил оборони й охорони ОК “Південь” Наталія Гуменюк, повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.

Тому самотужки організовувати збір сміття, яке принесло до берега, заборонено. Необхідно звертатися до фахівців – піротехніків, вибухотехніків. Після того як вони обстежать місцевість і зроблять висновок, що там безпечно, лише тоді можна розпочинати прибирання узбережжя.

Наталія Гуменюк наголошує, що небезпеку несуть не тільки якірні міни, які одесити вже навчилися відрізняти. Це можуть бути міни-пелюстки – підступні й небезпечні. Вони малопомітні, але підриваються при маленькому дотику.

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