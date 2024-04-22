Новини Одеси та Одеської області

Розстріл вінницького поліцейського: куди прямували військові та що їм загрожує

Розстріл вінницького поліцейського: куди прямували військові та що їм загрожує

Батькові й синові, яких у неділю затримали після резонансного вбивства поліцейського на блокпосту на Вінниччині, повідомили про підозру у скоєнні тяжких злочинів, включно з убивством правоохоронця та дизертирством. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Подробиці затримання “стрільців” повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, військовослужбовці батько і син вкрали у військовій частині під Одесою зброю, після чого скоїли злочин на Вінничині та втекли. Наступного дня їх затримали.

Нагадаємо, завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцезнаходження фігурантів – вони переховувалися в покинутій будівлі на території Одеської області. Батько і син мали намір виїхати за кордон України.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Однак, чи так це, встановлює слідство.

 

Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Спецпрокурори у сфері оборони Південного регіону повідомили двом військовослужбовцям про підозру за низкою статей:

  • посягання на життя співробітника правоохоронного органу;
  • незаконне поводження зі зброєю;
  • дезертирство зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

В Офісі генерального прокурора поділилися деталями справи.

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого і зникли з місця події. Правоохоронці розшукали їх і затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Раніше на території Вінницької області виявлено автомобіль, на якому переміщалися військові та боєприпаси.

Наразі з підозрюваними проводять слідчі дії, вирішують питання про відправлення до СІЗО.

Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk