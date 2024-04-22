Розстріл вінницького поліцейського: куди прямували військові та що їм загрожує

Подробиці затримання “стрільців” повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, військовослужбовці батько і син вкрали у військовій частині під Одесою зброю, після чого скоїли злочин на Вінничині та втекли. Наступного дня їх затримали.

Нагадаємо, завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцезнаходження фігурантів – вони переховувалися в покинутій будівлі на території Одеської області. Батько і син мали намір виїхати за кордон України.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Однак, чи так це, встановлює слідство.

Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Спецпрокурори у сфері оборони Південного регіону повідомили двом військовослужбовцям про підозру за низкою статей:

посягання на життя співробітника правоохоронного органу;

незаконне поводження зі зброєю;

дезертирство зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

В Офісі генерального прокурора поділилися деталями справи.

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого і зникли з місця події. Правоохоронці розшукали їх і затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Раніше на території Вінницької області виявлено автомобіль, на якому переміщалися військові та боєприпаси.

Наразі з підозрюваними проводять слідчі дії, вирішують питання про відправлення до СІЗО.

Їм загрожує довічне позбавлення волі.