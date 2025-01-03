Убийство в столичном отеле: среди подозреваемых — друзья погибшего из Одесской области

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ночью 23 ноября 2024 года в гостинице «Sky Loft» в центре Киева между несколькими компаниями мужчин возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия.

В результате был смертельно ранен представитель муниципальной стражи 27-летний Александр Каназерский. Еще один участник конфликта Георгий Арабаджи получил огнестрельное ранение, но остался жив.

По результатам расследования сообщено о подозрениях в хулиганстве еще трем участникам драки — двум друзьям погибшего и посетителю отеля.

По данным следствия, двое жителей Одесской области в гостинице в центре Киева «начали наносить удары мужчине, который также отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим».

Еще один участник конфликта — киевлянин в тот вечер нанес военнослужащему удар кулаком в челюсть, в результате чего мужчина упал на пол и потерял сознание.

«От полученного огнестрельного ранения постоялец отеля скончался на месте, его знакомый и охранник отеля получили огнестрельные ранения грудной клетки и были доставлены в больницу», — сообщили в прокуратуре.

Двум жителям Одесской области и киевлянину сообщено о подозрении в хулиганстве по ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Ранее по этому делу о подозрении в умышленном убийстве было сообщено жителю Василькова, а двум жителям Днепра — в хулиганстве.