Убивство в столичному готелі: серед підозрюваних – друзі загиблого з Одеської області

Двоє учасників бійки в київському готелі Sky Loft з Одеської області отримали підозри в хуліганстві. Це друзі застреленого співробітника муніципальної варти міста Південний Олександра Каназерського.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, вночі 23 листопада 2024 року в готелі «Sky Loft» у центрі Києва між кількома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів, після чого зник із місця події.
У результаті був смертельно поранений представник муніципальної варти 27-річний Олександр Каназерський. Ще один учасник конфлікту Георгій Арабаджі дістав вогнепальне поранення, але залишився живим.
За результатами розслідування повідомлено про підозри в хуліганстві ще трьом учасникам бійки – двом друзям загиблого і відвідувачу готелю.
За даними слідства, двоє жителів Одеської області в готелі в центрі Києва «почали наносити удари чоловікові, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем».
Ще один учасник конфлікту – киянин того вечора завдав військовослужбовцю удару кулаком у щелепу, внаслідок чого чоловік упав на підлогу і втратив свідомість.
«Від отриманого вогнепального поранення постоялець готелю помер на місці, його знайомий і охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доставлені в лікарню», – повідомили в прокуратурі.
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Двом жителям Одеської області та киянину повідомлено про підозру в хуліганстві за ч. 2 ст. 296 КК України.
Раніше у цій справі про підозру в умисному вбивстві було повідомлено жителю Василькова, а двом жителям Дніпра – у хуліганстві.