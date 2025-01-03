Убивство в столичному готелі: серед підозрюваних – друзі загиблого з Одеської області

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, вночі 23 листопада 2024 року в готелі «Sky Loft» у центрі Києва між кількома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів, після чого зник із місця події.

У результаті був смертельно поранений представник муніципальної варти 27-річний Олександр Каназерський. Ще один учасник конфлікту Георгій Арабаджі дістав вогнепальне поранення, але залишився живим.

За результатами розслідування повідомлено про підозри в хуліганстві ще трьом учасникам бійки – двом друзям загиблого і відвідувачу готелю.

За даними слідства, двоє жителів Одеської області в готелі в центрі Києва «почали наносити удари чоловікові, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем».

Ще один учасник конфлікту – киянин того вечора завдав військовослужбовцю удару кулаком у щелепу, внаслідок чого чоловік упав на підлогу і втратив свідомість.

«Від отриманого вогнепального поранення постоялець готелю помер на місці, його знайомий і охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доставлені в лікарню», – повідомили в прокуратурі.

Двом жителям Одеської області та киянину повідомлено про підозру в хуліганстві за ч. 2 ст. 296 КК України.

Раніше у цій справі про підозру в умисному вбивстві було повідомлено жителю Василькова, а двом жителям Дніпра – у хуліганстві.