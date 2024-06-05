Убийство в Одессе: любитель громкой музыки за замечание стрелял по соседям

Как сообщили в полиции в Одесской области, инцидент произошел в Киевском районе города, на улице Академика Королева в ночь на 4 июня.

Установлено, что жертва — 28-летний мужчина, который приехал из соседней области на выходные к брату в Одессу. Они услышали громкую музыку и шум, которые раздавались из квартиры на девятом этаже. Братья поднялись к шумным соседям и постучали в дверь. Когда житель квартиры вышел, братья сделали ему замечание относительно шума, но тот начал вести себя агрессивно.

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«Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в потасовку. Тогда злоумышленник зашел в квартиру, взял пистолет, и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Брат убитого сообщил о происшествии соседям, а те — в полицию», — рассказали правоохранители.

Злоумышленник пытался скрыться, но полицейские вскоре задержали его в том же районе города — в квартире матери.



С места происшествия правоохранители изъяли незарегистрированное пистолет Макарова и несколько гильз. Откуда у подозреваемого оружие, следователи будут устанавливать в ходе расследования.

Кроме того, у него были отобраны биологические образцы для установления состояния наркотического или алкогольного опьянения.

Задержанному одесситу сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Полицейские ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.