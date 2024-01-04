Под Одессой предотвратили заказное убийство: подробности (видео)

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, в начале декабря 2023 житель Одесского района подыскал киллеров и пообещал вознаграждение 10 тысяч долларов за убийство соседа, на которого затаил обиду. Он предоставил исполнителям собранную информацию о «жертве» и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат.

Однако исполнители обратились к правоохранителям, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем.

Для обеспечения своего алиби заказчик за несколько дней до убийства уехал из дома.

Когда все было оговорено и подготовлено, правоохранители провели спецоперацию, инсценировали убийство и даже отправили заказчику «фотоотчет».

Задержали мужчину во время передачи вознаграждения за «убийство».

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За попытку умышленного убийства злоумышленнику грозит пожизненное заключение.