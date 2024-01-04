Под Одессой предотвратили заказное убийство: подробности (видео)

Долговременная вражда с соседом толкнула жителя одного из сел Одесского района заказать его убийство. Жизнь ненавистного односельчанина он оценил в 10 тысяч долларов.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По данным следствия, в начале декабря 2023 житель Одесского района подыскал киллеров и пообещал вознаграждение 10 тысяч долларов за убийство соседа, на которого затаил обиду. Он предоставил исполнителям собранную информацию о «жертве» и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат.
Однако исполнители обратились к правоохранителям, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем.
Для обеспечения своего алиби заказчик за несколько дней до убийства уехал из дома.
Когда все было оговорено и подготовлено, правоохранители провели спецоперацию, инсценировали убийство и даже отправили заказчику «фотоотчет».
Задержали мужчину во время передачи вознаграждения за «убийство».
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
За попытку умышленного убийства злоумышленнику грозит пожизненное заключение.