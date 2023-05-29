Убийца в Одесской области приговорен к 7,5 годам тюрьмы

42-летний житель Подольского района во время ссоры убил своего односельчанина. Согласно приговору суда, ближайшие 7,5 лет он проведет в тюрьме.
Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве, произошедшем в селе Нестоита Куяльницкой ОТГ в начале февраля. Жителя Подольского района приговорили к семи с половиной годам, сообщает ГУНП в Одесской области.
Хозяин дома вместе с гостем выпивали. Затем между ними возникла ссора. Хозяин дома, чтобы доказать свою правоту, нанес приятелю несколько ударов ножом в спину.
По заключению эксперта, одно из ранений привело к острой кровопотере, которая и стала причиной смерти.
Собранных на этапе досудебного следствия доказательств было достаточно, чтобы предъявить гражданину обвинение в преднамеренном противоправном причинении смерти другому человеку.
Дело было направлено в суд, который признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.
Также суд учел, что обвиняемый ранее был осужден за нанесение легких телесных повреждений и не уплатил назначенный штраф в размере 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн), суд полностью присоединил его к наказанию, назначенному этим приговором.
Ранее мы писали, что свой приговор получил житель Измаила за изнасилование и ограбление.
Читайте также:
- Одесская область: за что житель Балты разбил голову гражданской жене?
- Не понравилось купленное авто: житель Одесской области ударил племянника ножом в шею
- Под Одессой любитель «соли» жестоко убил женщину, заменившую ему мать (видео)