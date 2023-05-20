Одесская область: за что житель Балты разбил голову гражданской жене?

По сообщению областного управления полиции, о госпитализации 60-летней жительницы Балты с тяжелыми травмами головы в полицию сообщили медики.

Правоохранители выяснили, что женщину избил ее 43-летний сожитель во время совместного употребления алкогольных напитков. Агрессию у него якобы вызвало то, что гражданская жена много пьет.

В ходе ссоры мужчина избил женщину кулаками по голове так, что она потеряла сознание. А после неудачных попыток привести потерпевшую в сознание он вызвал «скорую». Врачи диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму.

За содеянное мужчине может грозить до 8 лет тюрьмы. По ходатайству правоохранителей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, жителя Одесской области задержали за жестокое убийство женщины, которая заботилась о нем, как о родном сыне. Причиной агрессии молодого человека стал отказ женщины одолжить ему денег.