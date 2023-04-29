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Не понравилось купленное авто: житель Одесской области ударил племянника ножом в шею

Не понравилось купленное авто: житель Одесской области ударил племянника ножом в шею

Житель Раздельнянского района Одесской области ответит перед судом за попытку убийства родного племянника. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

По информации правоохранителей, 38-летний житель села Васильевка был недоволен автомобилем, который купил у своего 36-летнего родственника-односельчанина. Накануне мужчины совместно употребляли алкогольные напитки, а на следующий день пошли в магазин, где повздорили по поводу купленного дядей у племянника автомобиля. В разгар конфликта дядя достал из кармана нож и ударил им племянника в шею, а затем ушел.

Очевидцы вызвали потерпевшему скорую, а врачи сообщили о происшествии в полицию.

Раненого мужчину медики госпитализировали, ему диагностировали колото-резанную рану под нижнечелюстным участком. Он потерял много крови и находится в тяжелом состоянии.

Вспыльчивого дядю полицейские разыскали в тот же день и задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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