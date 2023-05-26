Новости Одессы и Одесской области

Насильника из Измаила отправили на скамью подсудимых

Насильника из Измаила отправили на скамью подсудимых

28-летнего жителя Измаила, совершившего изнасилование и разбойное нападение, отправили на скамью подсудимых.

Еще в марте в полицию обратилась жительница Измаила с заявлением, что незнакомый ей мужчина, с которым она познакомилась на улице, обманным путем заманил ее домой, где избил, изнасиловал и отобрал личные вещи и деньги, сообщает ГУНП в Одесской области.

Злоумышленник во время разговора с женщиной узнал, что она ищет работу, и, воспользовавшись этим, пообещал отвезти ее якобы на свое предприятие и трудоустроить, но по дороге заехал с ней домой за какими-то вещами. Однако в доме мужчина сразу нанес женщине несколько ударов кулаком по голове, пригрозил ножом и изнасиловал. А после этого снова избил и отобрал деньги, мобильный телефон, золотые украшения.

Благодаря действиям правоохранителей уже на следующий день было установлено, что к преступлению причастен 28-летний местный житель, который был судим за грабежи, подделку официальных документов и разбойное нападение. А в прошлом году освободился из мест лишения свободы, где провел пять лет.

В ходе обыска, у подозреваемого были найдены вещи потерпевшей.

На время следствия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители квалифицировали преступления по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 152 (изнасилование, предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет) и по ч. 4 ст. 187 (разбой, предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества).

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Фото иллюстративное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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