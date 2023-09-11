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Вбивця 11-річної Даші Лук’яненко безслідно зник із в’язниці у Херсоні

Вбивця 11-річної Даші Лук’яненко безслідно зник із в’язниці у Херсоні

Житель Одеської області Микола Тарасов, засуджений до 15 років в’язниці за вбивство влітку 2019 року своєї 11-річної сусідки Даші Лук’яненко, вийшов на волю під час окупації Херсона, де відбував покарання, а потім безвісти зник.

Про це повідомив у Facebook екс-радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, вбивця дитини відбував свій 15-річний термін ув’язнення у Херсоні.

«Після звільнення правобережжя Херсонської області та виправного закладу, його вже там не було, десь зник під час окупації, кажуть окупанти відпустили всіх ув’язнених.
Ще одна гримаса війни»,

– написав Форостяк.

Нагадаємо, у січні 2021 року суд засудив Тарасова до 15 років в’язниці за навмисне вбивство.

Родичі Даші Лук’яненко та прокуратура вимагала суворішого покарання – довічного ув’язнення. Однак 3 червня 2021 року Одеський апеляційний суд порахував докази прокуратури недостатніми і залишив колишній вирок без змін.

Вбивство Дарії Лук’яненко: деталі справи

11-річна Даша Лук’яненко зникла вдень 13 червня 2019 року у смт Іванівка Одеської області. Протягом кількох днів її шукали рідні, поліція, односельці та волонтери. За тиждень тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі туалету, розташованого на ділянці батьків 22-річного Миколи Тарасова. Тоді він жив з батьками, був сусідом дівчинки і добре знав її.

Зазначимо, що тоді Тарасов разом із односельцями та волонтерами «брав участь у пошуках» дівчинки. Однак його затримали та повідомили про підозру.

Під час допиту Тарасов зізнався, що того дня він, побачивши дівчинку на вулиці, затяг її до будинку, де намагався зґвалтувати. Щоб приховати сліди злочину, він ударив її шилом і задушив, а тіло кинув у вигрібну яму, після чого облив бензином і спалив речі дівчинки.

Факт можливого зґвалтування вбивця заперечував. Судмедекспертиза також не знайшла доказів того, що дитина зазнала сексуального насильства.

Основною причиною смерті дівчинки стали колото-різані рани шиї, нанесені гострим предметом, із пошкодженням сонної артерії.

Фото ілюстративне

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