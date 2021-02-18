Родители Даши Лукьяненко обжаловали приговор убийце их дочери

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Рубен Степанян.

По словам адвоката, родители убитой девочки требуют признать Тарасова виновным в надругательстве над телом их дочери за то, что после убийства он бросил труп ребенка в выгребную яму. Между тем, родители Даши Лукьяненко не выдвигали требований о том, чтобы Тарасова приговорили к пожизненному заключению – они согласны с приговором суда первой инстанции, который ранее приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Тем не менее, добавил Степанян, на пожизненном заключении для убийцы девочки будет настаивать прокуратура. Апелляционная жалоба прокуратуры будет передана в суд в ближайшие дни.

Напомним, 20 января 2021 года Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор Николаю Тарасову, признанному виновным в убийстве Даши Лукьяненко. Тарасов получил 15 лишения свободы, хотя прокуратура настаивала на пожизненном заключении.

Суд поставил виновному выплатить 880 тыс компенсации родителям убитой девочки, хотя в иске была заявлена сумма в 110 млн грн. Между тем, Тарасова не признали виновным в изнасиловании девочки.

Напомним, девочка пропала 13 июня 2019 года, когда шла из дома в танцевальный кружок в Ивановке Одесской области. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Но сразу ее найти не удалось. Поиски велись неделю – ребенка разыскивали сотни людей. К круглосуточным поискам были привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, были задействованы водолазы и авиация. 19 июня Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.

Полиция задержала 22-летнего парня, который жил в этом доме. Он признался в убийстве и во время следственного эксперимента воспроизвел свои преступные действия. В тот страшный день он, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ее шилом и задушил. Тело убийца спрятал в выгребной яме своего дома.