На Юге Украины появятся ракетные комплексы “Нептун” (видео)

Дивизионы ракетных комплексов “Нептун”, которые принимает на вооружение Министерство обороны Украины, разместят в южных регионах Украины.

Минобороны уже формирует заказ на закупку комплексов, сообщил министр обороны Андрей Таран, пишет “Урядовый курьер”.

“Состоялись все предусмотренные процедуры. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей”, – сообщил Таран.

Ранее сообщалось, что Таран подписал приказ о принятии “Нептуна” на вооружение в ВСУ.

Крылатые ракеты “Нептун” украинской разработки предназначены для защиты побережья.

Работают практически в любую погоду и в любое время суток. Даже если противник контратакует.

Ранее эти ракеты испытывали в Одесской области.