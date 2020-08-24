Новости Одессы и Одесской области

Бригада морпехов из Одесской области получила почетное наименование

Бригада морпехов из Одесской области получила почетное наименование

35-я бригада морской пехоты, которая базируется в селе Дачное в Одесской области, получила почетное наименование. 

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В соответствии с Указом президента от 23 августа бригада названа в честь контр-адмирала Михаила Остроградского.

Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Михаил Остроградский принадлежал к старинному роду гетмана Данила Апостола. Родился в 1862 на Полтавщине.

Был офицером Российского императорского флота, участвовал в Первой мировой войне на румынском фронте. После распада Российской империи перешел на сторону Центральной рады.

Был морским министром гетманской армии; c 1 мая по 29 июля 1918 года — командующий Украинским флотом в Севастополе), затем — состоял в Белом флоте.

17 апреля 1920 Указом Директории УНР Симон Петлюра назначил контр-адмирала М. Остроградского «Главным начальником Черноморского флота и заместителем Военного Министра по делам военного и торгового мореплавания»

Эмигрировал, скончался 30 октября 1923 года в Бухаресте.

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