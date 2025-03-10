Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У Нацагентстві з питань запобігання корупції з’ясували, що 2021 року сім’я придбала квартиру в Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син – житло в столиці на 105,5 кв. м та автомобіль «Toyota RAV-4 Hybrid» 2018 року випуску.

При цьому право власності на активи зареєстровано на їхню 87-річну родичку, що, на думку слідства, є схемою для приховування реальних власників.

Зазначається, що ані подружжя, ані син, ані літня родичка не мали законних доходів, щоб купити машину та квартири. А дізнавшись про перевірку, сім’я терміново продала це майно.

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Прокурор звернувся до суду з позовами про стягнення з посадовців у дохід держави понад 8,5 млн грн – вартості активів та доходів від їх продажу.

Нагадаємо, колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова судитимуть за відмивання 140 мільйонів гривень.