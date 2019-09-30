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Новости Одессы и Одесской области

У Парижі впродовж місяця триватиме показ фільмів Кіри Муратової

У Парижі впродовж місяця триватиме показ фільмів Кіри Муратової

Всього до програми увійшли 16 фільмів української режисерки.

Про це повідомили у Довженко-Центрі, який разом з Українським інститутом є організатором події.

– З 25 вересня до 20 жовтня 2019 року у легендарній Французькій Сінематеці в Парижі відбудеться повна ретроспектива повнометражних фільмів Кіри Муратової. Уперше фільми режисера з України покажуть у найстарішій кіноархівній інституції світу, – йдеться в повідомленні.

До програми показів у Сінематеці увійшли 16 фільмів, які презентують повний доробок повнометражних фільмів авторки, серед яких «Короткі зустрічі» (1967), «Довгі проводи» (1971), «Астенічний синдром» (1989), «Мелодія для катеринки» (2009), «Вічне повернення» (2012).

Також про початок кінопоказу у Facebook написала Рената Литвинова.

В Париже начался ретроспективный показ фильмов выдающейся Киры Муратовой – он стартовал вчера с фильма «Настройщик»,…

Gepostet von Renata Litvinova am Sonntag, 29. September 2019

Фото: 5 канал

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