Одесская киностудия ко дню рождения Киры Муратовой проводит конкурс короткометражек

Прием заявок на конкурс “Короткие встречи” им. Киры Муратовой проводится до 14 октября.

Как сообщает пресс-служба Госкино Украины, главная идея конкурса короткометражных фильмов – поиск талантов среди молодежи.

В нем могут участвовать ленты, длительностью до 20 минут. Призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн грн:

1 место – 600 тыс грн;

2 место – 500 тыс грн;

3 место – 400 тыс грн.

Подать заявку на участие и ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте Одесской киностудии.

Церемония торжественного награждения победителей пройдет 8 ноября.

Кира Муратова как режиссер дебютировала именно на Одесской киностудии. Громко о себе заявила первыми же самостоятельными режиссерскими работами – лентами «Короткие встречи» (в ней она написала сценарий и сыграла одну из главных ролей вместе с Владимиром Высоцким) и «Долгие проводы» (в 1987 году лента получила премию на Международном кинофестивале в Локарно) .

В 2012 году режиссер создала свой последний, двадцать второй фильм – «Вечное возвращение», премьера которого прошла на VII Римском кинофестивале.

В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии «Оскар».

Фото: кадр из фильма “Короткие встречи” Киры Муратовой