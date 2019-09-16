fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Одесская киностудия ко дню рождения Киры Муратовой проводит конкурс короткометражек

Одесская киностудия ко дню рождения Киры Муратовой проводит конкурс короткометражек

Прием заявок на конкурс “Короткие встречи” им. Киры Муратовой проводится до 14 октября.

Как сообщает пресс-служба Госкино Украины, главная идея конкурса короткометражных фильмов – поиск талантов среди молодежи.

В нем могут участвовать ленты, длительностью до 20 минут. Призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн грн:

  •  1 место – 600 тыс грн;
  •  2 место – 500 тыс грн;
  •  3 место – 400 тыс грн.

Подать заявку на участие и ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте Одесской киностудии.

Церемония торжественного награждения победителей пройдет 8 ноября.

Кира Муратова как режиссер дебютировала именно на Одесской киностудии. Громко о себе заявила первыми же самостоятельными режиссерскими работами – лентами «Короткие встречи» (в ней она написала сценарий и сыграла одну из главных ролей вместе с Владимиром Высоцким) и «Долгие проводы» (в 1987 году лента получила премию на Международном кинофестивале в Локарно) .

В 2012 году режиссер создала свой последний, двадцать второй фильм – «Вечное возвращение», премьера которого прошла на VII Римском кинофестивале.

В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии «Оскар».

Фото: кадр из фильма “Короткие встречи” Киры Муратовой

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить