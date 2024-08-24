Новости Одессы и Одесской области

У Одессы счастливое лицо – что это значит

У Одессы счастливое лицо – что это значит

Одесса смотрит на мир счастливыми глазами. Такой вывод можно сделать из инфографики, на которой изображено «лицо» каждого региона Украины.

Занятную инфографику подготовило ко Дню Независимости нашей страны маркетинговое агентство визуальных коммуникаций TopLead.

Согласно инфографике, «личность» каждого региона отражает важные показатели его состояния: экономические, гуманитарные и социальные. Наиболее заметная деталь каждого «лица» – улыбка (таким образом специалисты отобразили уровень благополучия каждого региона по данным за 2023 год).

Лицо Украины

Таким образом, можно сделать вывод, что столица Украины Киев смотрит на мир самыми счастливыми глазами среди украинских регионов, а Херсонщина – самая печальная.

Помимо Киева, в пятерку наиболее счастливых лиц вошли Львовская, Франковская, Харьковская (несмотря на большое количество переселенцев) и Одесская области.

Читайте также: Что думают об Одессе жители Киева, Днепра и Львова

Наименее счастливыми оказались Кировоградская, Сумская, Запорожская, Николаевская, Херсонская области.

«Лиц Крыма и Севастополя нет из-за отсутствия данных. Донецкая и Луганская область с неполными лицами, потому что не все данные доступны. Мы обязательно подготовим новую версию этой инфографики после победы», – добавили в компании.

Напомним, ранее Одесса, Львов и Киев вошли в рейтинг самых дорогих для жизни городов Европы. Одесса в этом списке на 93-м месте.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua