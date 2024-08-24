У Одессы счастливое лицо – что это значит

Занятную инфографику подготовило ко Дню Независимости нашей страны маркетинговое агентство визуальных коммуникаций TopLead.

Согласно инфографике, «личность» каждого региона отражает важные показатели его состояния: экономические, гуманитарные и социальные. Наиболее заметная деталь каждого «лица» – улыбка (таким образом специалисты отобразили уровень благополучия каждого региона по данным за 2023 год).

Таким образом, можно сделать вывод, что столица Украины Киев смотрит на мир самыми счастливыми глазами среди украинских регионов, а Херсонщина – самая печальная.

Помимо Киева, в пятерку наиболее счастливых лиц вошли Львовская, Франковская, Харьковская (несмотря на большое количество переселенцев) и Одесская области.

Наименее счастливыми оказались Кировоградская, Сумская, Запорожская, Николаевская, Херсонская области.

«Лиц Крыма и Севастополя нет из-за отсутствия данных. Донецкая и Луганская область с неполными лицами, потому что не все данные доступны. Мы обязательно подготовим новую версию этой инфографики после победы», – добавили в компании.

Напомним, ранее Одесса, Львов и Киев вошли в рейтинг самых дорогих для жизни городов Европы. Одесса в этом списке на 93-м месте.