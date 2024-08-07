Что и с каким настроением обсуждают в соцсетях украинцы

Так, оказалось, что годовщина теракта в Оленевке возмущает водоворот эмоций: грусть по погибшим, гнев на россиян, тревогу за судьбу пленных. а удары по тылам остаются ключевым драйвером радости.

Новости войны, обеспечивающие информационную оборону

Украинцы с радостью воспринимают сообщения об ударах по тылам России, намеки на украинские спецоперации против россиян в мире, позитив от F-16 и надежды на освобождение Крыма.

Заметными остаются удары по территории россии, в том числе каскад поражений авиации (Ту-22М3, Су-34, вертолеты), НПЗ и нефтебаз (например «Полевая» в Курской области), заводов (одновременно взрывы в Екатеринбурге и Ростове), производящих гарантировано положительное впечатление и смягчает плохие новости в течение недели.

Новинки и медиа массово подхватили новость о ликвидации «вагнеровцев» повстанцами в Мали и подали это как сенсацию. Отдельно радуются вероятной ликвидации, по сообщениям росмедиа, командира штурмов Соледара и Бахмута Лотоса. Особый всплеск внимания происходит, когда ГУР намекает на причастность украинцев к этим событиям.

После заявлений Сырского несколько дней назад, в соцсетях оживилась и до сих пор держится надежда на освобождение Крыма. Позже надежды на деоккупацию Крыма поддержал глава ГУР Кирилл Буданов своим заявлением о реалистичности планов уничтожения Крымского моста до конца года.

Новость о том, что истребители F-16 уже в Украине заметно взволновала соцсети. Сразу же появились посты с надеждой, что теперь освободить Крым станет легче.

Тема завершения войны

Украинцы живо обсуждают разные планы завершения/замораживания войны, но критики ищут малейшие признаки намерений власти на «капитуляцию».

Наиболее новостные каналы цитируют тезис президента Владимира Зеленского о разработке мирного плана до конца ноября по интервью японскому NHK. Замечают и фразу Буданова: «Война точно закончится, это закономерный процесс» из выступления перед выпускниками Киевской школы экономики.

Тема перемирия вызывает лишние надежды «уставшей» аудитории (тех, кто за скорейшее прекращение боевых действий даже ценой территориальных потерь), с другой – критику патриотической (тех, кто за войну до возвращения границ 1991 года), потому что быстрые переговоры с рф, скорее всего, не станут выигрышными для Украины.

Поэтому оппозиция анализирует речь главы Офиса президента Андрея Ермака с деталями по поводу второго Саммита мира, эксперты-историки комментируют невозможность переговоров на данном этапе, ведь вести их можно только с ссуды силы. Оппозиционные же спикеры и сообщество опасаются сдачи Украины.

Проблемное направление: опасный тренд по политизации военных

Интервью Р. Червинского УП послужило очередным толчком к упоминанию деталей неудачных операций и по задержанию «вагнеровцев», когда в 2021 году не удалось переправить этих военных преступников из Минска в Стамбул, да их должны были задержать и передать Украине (прозвучал тезис об уничтожении данных по этому делу ГУР по указанию Ермака), и по переманиванию на свою сторону российского самолета (Червинский – задержанный бывший сотрудник СБУ, намеревавшийся тайно организовать перелет российского самолета в Украину, но эта операция провалилась).

Снова звучат претензии к руководству государства относительно возможного сотрудничества с россиянами или обычной опрометчивости (или обоих этих факторов вместе). В. Цыбулько размышляет об акции «Азова» на Майдане в Киеве относительно пленных, видя там претензии к власти, которая, по его мнению, не занимается освобождением «азовцев», тем самым создавая впечатление, что здесь снова военные предъявляют политические требования.

Критика власти: налоги и тендеры

Украинцы критикуют намерения правительства повысить налоги на фоне визита П. Притцкер, указавшей на проблему нереформированной таможни и в целом теневых схем.

Критика выросла и после скандального тендера на ремонт Охматдета, а также о тендере с признаками коррупционности на строительство военного кладбища.

Обмен заключенными между рф и Западом – ключевое событие для экспертов

В обмене видят почву перед началом переговоров по замораживанию войны в Украине. Впрочем, более поздние первые выступления российской оппозиции после освобождения из тюрем разочаровали (в частности, в контексте заявлений, что «наказывать нужно виновников войны, а не всех россиян»).

На оккупированных территориях мертвые дети массово эксплуатируются российской пропагандой

Акции памяти проходят на оккупированных территориях и в россии, напоминается об обстреле Горловки и «Донбасской Мадонне», которым исполнилось уже 10 лет, детей называют ангелами, а траурные мероприятия проходят даже в детских садах.

Эмоции проукраинских граждан

Гнев присутствует в 28% всех постов по войне – на россиян за обстрелы, теракт в Оленовке, притеснения на временно оккупированных территориях, фейки; в критике власти (коррупция на «Охматдете», переговоры с врагом, притеснения оппозиции и др.). Гнев вызывают также предатели (в частности, из УПЦ МП), недостаточная мировая поддержка (в частности, мало F-16 и пилотов).

Радость – 22% – больше всего добавляют удары по тылам рф (ТУ-22М3 на аэродроме «Оленья», ряд нефтебаз и подстанций, завод «НПО Автоматика» в Екатеринбурге); также истории уничтожения оккупантов, свершившийся факт передачи F-16, уничтожения «вагнеровцев» в Мали; традиционно в сводках Генштаба и волонтерских отчетах.

Тревога – 19% – вне воздушных тревог, больше всего тревожит наступление россиян на Донетчине (отдельно на Покровск как главную цель врага указывает Зеленский); также волнует судьба пленных, в частности, «азовцев».

Грусть – 10% – больше всего в некрологах защитников и известиях о гражданских жертвах; на втором плане – упоминания теракта в Оленевке (по случаю годовщины), возвращение в Украину 250 тел погибших, смерть «азовца» А.Ищенко в плену, тяжелая ситуация в прифронтовых городах.

Гордость – 8% – гордятся медиками по случаю профессионального праздника; военный Саргей Кулиш получил медаль по стрельбе на Олимпиаде в Париже.

Надежда – 6% – в завершение войны в обозримой перспективе (Зеленский анонсирует план достижения мира к концу ноября); на принуждение России к миру следующим президентом США (надежда на обоих кандидатов).

Благодарность – 4%.

Смех – 1%.

Мужчины гораздо больше обсуждают отпор врагу, мировую поддержку, несколько активнее критикуют власть. Женщины больше коммуницируют на тему волонтерства, критикуют предателей/подлецов, распространяют некрологи.

Материалы предоставлены общественной организацией CAT-UA, коллаж – Украинская Правда