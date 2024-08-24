В Одеси щасливе обличчя – що це означає

Цікаву інфографіку підготувало до Дня Незалежності нашої країни рекламне агентство візуальних комунікацій TopLead.

Згідно з інфографікою, «обличчя» кожного регіону відображає важливі показники його стану: економічні, гуманітарні та соціальні. Найбільш помітна деталь кожного «обличчя» – посмішка (таким чином фахівці відобразили рівень благополуччя кожного регіону за даними за 2023 рік).

Таким чином, можна зробити висновок, що столиця України Київ дивиться на світ найщасливішими очима серед українських регіонів, а Херсонщина – найсумніша.

Крім Києва, до п’ятірки найщасливіших осіб увійшли Львівська, Франківська, Харківська (попри велику кількість переселенців) та Одеська області.

Найменш щасливими виявились Кіровоградська, Сумська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області.

«Обличь Криму та Севастополя немає через відсутність даних. Донецька та Луганська область з неповними обличчями, бо не всі дані доступні. Ми обов’язково підготуємо нову версію цієї інфографіки після перемоги», – додали у компанії.

Нагадаємо, раніше Одеса, Львів та Київ увійшли до рейтингу найдорожчих для життя міст Європи. Одеса у цьому списку на 93-му місці.