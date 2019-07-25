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Новости Одессы и Одесской области

У одесского Дома клоунов появился железный пес с лопатой и вилами

У одесского Дома клоунов появился железный пес с лопатой и вилами

Инсталляция – необычная. А впрочем, как показывает практика, одесские инсталляции «обычными» никогда и не бывают.

Это, собственно, новенький арт-объект, созданный из уже известных штучек-фишек (их еще у нас величают цацками-пецками).

Проходя мимо, сразу узнала работы руку одесского железного мастера-скульптора Кирилла Максименко: еще бы, созданный им (как обычно, из металлических отходов) пес Пабик, переселился теперь сюда, к Дому клоунов. Ранее пес проживал на других улицах города.

Пабик связан общей цепью с невероятным стулом. Его сиденье — лопата, спинка — вилы (!). Тоже, кстати, «многозначительное» творение Кирилла.

Вдобавок к псу и стулу имеется что-то вроде пивной бочки с изображением (вернее, пародией) на известное фото Эйнштейна с высунутым языком и с рекламой этого пенного напитка. Все это — теперь единое целое.

О том, что наши арт-объекты имеют особенность перемещаться по городу и оказываться в самых неожиданных местах, мы уже рассказывали. Что же до того, что из «прежних» штучек-фишек создается вдруг что-то новое, то это, пожалуй, впервые.
— Не, ну, такое можно увидеть только в Одессе! — резюмировал прохожий, тут же доставая на моих глазах смартфон, чтобы запечатлеть новую уличную композицию — неожиданную и сразу же привлекающую внимание.

Не знаю, где в следующий раз нам встретятся работы неутомимого Кирилла Максименко. Одно могу сказать точно: его арт-объекты очень любят перемещаться и менять прописку. Правда, «Рука Стива Джобса» и Маман пока все еще прочно стоят на своих прежних местах.

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Мария Котова
Мария Котова
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